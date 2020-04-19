İki doktor daha koronadan vefat etti

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı ve Denizli’de emekli doktor Cemal Özkan korona virüsü nedeniyle vefat etti. İstanbul Tabip Odası Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Yavuz Kalaycı’nın öldüğünü açıkladı.







Kalaycı’nın yaşamını yitirmesinin ardından Twitter’dan paylaşım yapan İstanbul Tabip Odası, “Cerrahapaşa Tıp Fakültesi mezunlarından Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’yı, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” paylaşımında bulundu.