Samanyolu Haber /Gündem / İki doktor kardeş 18 gün arayla Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti /20 Nisan 2020 21:47

İki doktor kardeş 18 gün arayla Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'nin mücadelesini sürdürdüğü Koronavirüs sağlık çalışanlarını da etkilemeye devam ediyor. Doktor olan Muharrem ve Nuri İdiz kardeşlerin 18 gün arayla hayatını kaybettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

İzmir’de işyeri hekimliği yapan Dr. Nuri İdiz bu sabah koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İdiz’in ağabeyi Dr. Muharrem İdiz de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İzmir'de işyeri hekimliği yapan iki doktor kardeş 18 gün arayla yeni koronavirüsten (Covid-19) yaşamını yitirdi.

İşyeri hekimi olarak çalışan Dr. Nuri İdiz Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada "Dr. Nuri İdiz’i 20 Nisan 2020 pazartesi günü Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.

İdiz'in kendisi gibi işyeri hekimi olan ağabeyi Dr. Muharrem İdiz de 2 Nisan'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İki doktor kardeş 18 gün arayla Koronavirüs nedeniyle... Sonraki Haber >>

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:03:33