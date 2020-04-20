İki doktor kardeş 18 gün arayla Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir’de işyeri hekimliği yapan Dr. Nuri İdiz bu sabah koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İdiz’in ağabeyi Dr. Muharrem İdiz de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İzmir'de işyeri hekimliği yapan iki doktor kardeş 18 gün arayla yeni koronavirüsten (Covid-19) yaşamını yitirdi.





İşyeri hekimi olarak çalışan Dr. Nuri İdiz Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.





İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada "Dr. Nuri İdiz’i 20 Nisan 2020 pazartesi günü Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.





İdiz'in kendisi gibi işyeri hekimi olan ağabeyi Dr. Muharrem İdiz de 2 Nisan'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.