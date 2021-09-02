Samanyolu Haber /Sağlık / İki doz aşı olmak “uzun Covid-19” riskini yarıya indiriyor /02 Eylül 2021 20:42

İki doz aşı olmak “uzun Covid-19” riskini yarıya indiriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, iki doz corona virüsü aşısı olanların aylarca semptom göstermesine sebep olan "Uzun Covid-19" sendromuna daha az yakalandığını ortaya koydu.

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İngiltere’nin saygın kurumlarından King’s College London’da yapılan bilimsel araştırma, aylarca geçmeyen “uzun Covid” sendromu ile ilgili yeni bilgileri günışığına çıkardı.

2 milyon insanın verilerini inceleyen bilim insanları, corona virüsünü yendikten sonra haftalarca ve hatta aylarca ateş, öksürük ve koku-tat kaybı gibi sorunlar yaşayanların durumunu inceledi.

Lancet dergisinde yayınlanan makaleyi hazırlayan bilim insanları, iki doz corona virüsü aşısı olanların uzun Covid’e yakalanmadığını duyurdu. Verilere göre aşı olanların hastalığı daha hafif atlattığı kaydedildi.

İKİ MİLYON İNSANIN VERİLERİ İNCELENDİ

İki milyondan fazla insanın semptom, test ve aşı verilerini inceleyen uzmanlar, “İki doz olanların hastaneye yatma oranı yüzde 73 daha düşük. Hastalığı ağır geçirme riski de yüzde 31 daha az” açıklamasını yaptı.

8 Aralık 2020 ile 4 Temmuz 2021 arasındaki verileri inceleyen uzmanlar en çok tespit edilen semptomların ise koku kaybı, öksürük, yüksek ateş, baş ağrısı ve halsizlik olduğunu açıklarken, iki doz aşı olanlarda bunların daha nadir görüldüğünün de altını çizdi.

Bilim insanları, “Aşı olduktan sonra geçen 28 gün veya daha fazlasında aşı sonrası enfeksiyon bulaşma riski yaklaşık yarı yarıya azalıyor. Bunun sonucunda aşı olmayanlara oranla aşı olanlarda Covid-19 semptomları çok daha az görülüyor. Bu sonuçlar aşı olduktan sonra da koruma önlemleri alınması gerektiğinin önemini gösteriyor” açıklamasını yaptı.

“İKİNCİ DOZ AŞI TAVSİYE EDERİZ”

Araştırmayı yürüten profesör Tim Spector, “Aşı olmak uzun Covid-19’u çok büyük bir oranda azaltıyor. Bunu iki yolda yapıyor. Birincisi semptom riskini 8 ile 10 kat azaltıyor ve enfeksiyonun uzun Covid-19’a evrilme riskini de yarı yarıya azaltıyor” dedi.

Profesör Spector, “Semptomların süresi ne kadar olursa olsun, iki aşıdan sonra enfeksiyon hafifliyor. Yani aşılar gerçekten de hastalığın seyrini değiştiriyor. İnsanların ikinci doz aşı olmalarını tavsiye ederiz” ifadesini kullandı.
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