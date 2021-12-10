"İki doz aşı Omicron'a karşı yeterli değil"

Günlük vaka sayısı 60 bine yaklaştı





İngiltere'de bilim insanları, iki doz Covid aşısının, son koronavirüs varyantı Omicron'a karşı yeterli olmadığı uyarısında bulundu.Ülkede Omicron ve Delta varyantları üzerine yapılan ilk analizler, aşıların son varyanta karşı daha az etkili olduğunu gösteriyor. Üçüncü doz aşı ise varyanta karşı yüzde 75'e varan oranda koruma sağlıyor.İngiltere Sağlık Güvenliği Birimi, hastanelerde tedavi gerektiren ağır Covid hastalığına karşı iyi düzeyde koruma sağlanması için aşıların kritik önemde olduğunu vurguladı.BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, bilim insanlarının aşıların ne kadar etkin olduğuna yönelik son analizleri öncesi 581 Omicron ve binlerce Delta varyantını incelediğini aktardı.Yapılan araştırma sonucu tek doz Oxford-AstraZeneca ve iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, Omicron varyantına karşı etkinlik oranının önemli oranda düştüğü tespit edildi.İngiltere Sağlık Güvenliği Birimi, ülkede Aralık ayı ortası itibarıyla koronavirüs vakalarının çoğunu Omicron varyantının oluşturacağını ve mevcut şartlarda ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin daha virüse yakalanacağını hesapladı.Yetkililer halka, öncelikle eğer iki doz aşı olmamışlarsa, aşılarını hızla tamamlamaları çağrısı yaptı.Sağlık Bakanı Sajid Javid de açıklanan son verilerin, takviye doz aşıların önemini gözler önüne serdiğini söyledi.Ülkede şu ana kadar takviye doz Covid aşısı yapılanların sayısı 22 milyon aştı.Öte yandan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 58 bin 194 koronavirüs vakası görüldü. Bu, ülkede 9 Ocak'tan bu yana açıklanan en yüksek günlük sayı oldu.Birleşik Krallık'ta yine son 24 saatte, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 120 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Ülkede 448 Omicron varyantı vakası daha tespit edildi, yeni koronavirüs varyantı görülenlerin sayısın 1265'e yükseldi.