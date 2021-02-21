Samanyolu Haber /Dünya / "İki doz Biontech aşısı vurulan hiç kimse COVID'den ölmedi" /21 Şubat 2021 12:04

"İki doz Biontech aşısı vurulan hiç kimse COVID'den ölmedi"

İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronivirüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98.9 önlediğini açıkladı.

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İsrail Sağlık Bakanlığı Pfizer-BionTech aşısının etkinliğine dair bir araştırma yaptı.

Pfizer-BionTech aşısının iki dozunun da yapıldığı kişiler ile aşı olmayanların sağlık durumları paylaşıldı.

Söz konusu aşının, iki dozu da yapılan kişilerde virüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98.9 önlediği belirtildi.

Aşının hastalığın ağır seyretmesini yüzde 99.2 oranında önlediği, hastaneye yatışları da yüzde 98.9 düşürdüğü ifade edildi.

İsrail'de 11 Şubat'ta yayınlanan bir başka araştırmada, Pfizer-BionTech aşısının ikinci dozu yapılan 523 bin kişiden hiçbirinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği aktarılmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.
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