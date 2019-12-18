İki engelli çocuk annesi Elif Kısa'nın neden tutuklandığı ortaya çıktı









Yapılan itiraz sonucu HDP Elbistan İlçe Örgütü yöneticisi Ali Kısa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Elif Kısa ise bırakılmadı.





Sosyal medyada bırakılması için kampanya da başlatılan yaşlı kadının, vasisi olduğu hükümlüye para yatırdığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.





Çiftin tutuklanmasının ardından bakıma muhtaç ağır engelli İsmail ile işitme ve konuşma engelli Ahmet Kısa isimli çocukları yalnız başlarına kaldı.





Avukatı Özgür Çıkın, tutukluluğu devam eden Elif Kısa’nın beş çeşit ilaç kullandığını, birçok hastalığı bulunduğunu, çocuklarının bakımını üstlendiğini belirterek, Kısa çiftine yönelik suçlamaları anlattı.





Elif ve Ali Kısa’ya hukuka uygun yasal fiillerin suç unsuru olarak yöneltildiğini aktaran Özgür Çıkın, “İnsanların yasal haklarını kullanmaları, hukuka uygun fiiller suç konusu haline getirilmeye çalışılıyor. Böyle bir şey olmaz. Yasaya uygun fiilleri suç konusu haline getirip 60 yaşındaki bir insanı tutuklamak hukukun ağır şekilde ihlalidir” dedi.







Kısa çiftinin ilk olarak 14 Kasım günü gözaltına alındığını, ardından serbest bırakıldığını belirten Çıkın, ikinci defa gözaltına alındıkları dosyaya dair savcılığın gizlilik kararı olduğunu, suçlamaları ve gizli tanık beyanını tam olarak öğrenemediklerini kaydetti.





