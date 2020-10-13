Samanyolu Haber /Gündem / Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı /13 Ekim 2020 12:44

Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı

Cezaevinde bulunan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

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Ankara 5'inci Sulh Ceza Hâkimliği Kobani Olayları'na dair soruşturma kapsamında eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı verdi

Tuğluk ve Tuncel, bulundukları Kandıra Cezaevi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) savunmalarını yaptı.

Savunmalarının ardından Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, hakkında tutuklama kararı verdi.

AYHAN BİLGEN DE TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kobane eylemleri soruşturması kapsamında 25 Eylül'de 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananların arasında yer alan Kars’ın seçilmiş belediye başkanı Ayhan Bilgen’in yerine Kars Valisi kayyım olarak tayin edilmişti.
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