Samanyolu Haber /Ekonomi / İki fotoğraf arasında sadece bir yıl var  /09 Haziran 2022 08:52

İki fotoğraf arasında sadece bir yıl var 

Dolar kurunun 6 ay sonra 17 TL'yi aşması sonrasında akaryakıt fiyatına zam yolu gözüktü.

SHABER3.COM

2022 yılı itibarıyla benzin fiyatlarına 10 TL’nin üzerinde zam uygulanırken, son 7 ayda yapılan akaryakıt zamları yüzde 200’ü aştı.


BAKAN NEBATİ’NİN HER AÇIKLAMASI BİRBİRİYLE ÇELİŞSE DE HİÇBİRİ TUTUMADI: ELHAMDÜLLİLLAH

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin son iki ayda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Son olarak AKP’nin 30. İştişare Toplantısında enflasyonu düşürmek yerine büyümeyi seçtiklerini söyleyen Nureddin Nebati’nin “Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor” sözleri tepki çekmişti.

19 Mart 2022: Milli para birimimize lütfen güvenin. Bitti… Türkiye ekonomik modeliyle bundan sonra risklerin bertaraf edildiği, ilk başta yaşanmış olan risklerin artık iyileştirildiği, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye’de olduğumuzu lütfen unutmayın. Faiz ve kur odağında sığ bir alan içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah.

21 Mart 2022: Enflasyon ilgili bir sıkıntımız var. Hiç merak etmeyin, aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni artırıyoruz. Türkiye ekonomisini faiz ve kur sarmalından çıkardık.

22 Mart 2022: Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere. Vatandaş rahat olsun. Yatırımcı niye çıksın. En kötü ihtimalle dövizi sabit devam edecek.

4 Nisan 2022: Enflasyon, faiz ve kur bu önemli bir kıskaç. Bu üç alanda birincisi, kurların stabil hale gelmesiydi. Türkiye’de uzun yıllardan sonra kurun stabil olması noktasında döviz kurunda stabilizasyon sağlandı.

15 Nisan 2022: Sorunları halı altına süpürenlerden değiliz. Döviz kurları kontrol altında, enflasyonun üstesinden geleceğiz. Türk Lirası’na güvenin. Döviz kredisi ve dövizle işlem yapmaktan vazgeçin. Kur stabil hale geldi.

13 Mayıs 2022: Küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da ülkemizde enflasyon ataletini hep birlikte yeneceğiz. Enflasyonla mücadelede önceliğimizdir. Para ve maliye politikalarımızın etkin kullanılmasıyla önümüzdeki dönemde tek haneye indireceğiz.
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