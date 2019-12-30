Samanyolu Haber /Gündem / İki gazete için kapatma kararı /30 Aralık 2019 21:57

İki gazete için kapatma kararı

Yerel seçimler sonrasında TürkMedya'ya yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurum bünyesinde yer alan iki gazete için kapatma kararı çıktığı ifade edildi.

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Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ile 360 TV'yi bünyesinde bulunduran TürkMedya'da yerel seçimler sonrası kriz patlak vermişti.

Medya Radar'da yer alan habere göre krizin ardından birçok isimle yollar ayrılırken Star Matbaası ve Akşam Life eki kapanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ'ın sahibi olduğu gazetelerin yönetimi, çalışanlara Star ve Güneş'in kapandığını resmen tebliğ etti.

Güneş Gazetesi'nin Akşam Gazetesi içerisinde 4 sayfa ek olarak yer almaya devam edeceği öğrenildi.
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