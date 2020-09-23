Samanyolu Haber /Medya / İki gazeteciye daha hapis talebi /23 Eylül 2020 15:05

İki gazeteciye daha hapis talebi

Odatv yazarı Müyesser Yıldız ile TELE 1 televizyonu Ankara temsilcisi İsmail Dükel hakkında istenen ceza belli oldu.

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Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebi ile iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkındaki soruşturmayı tamamladı. 

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Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame düzenlendi.

Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, tutuklama kararının akabinde yaptığı açıklamada, Yıldız’a isnat edilen suçlamaya delil olarak iki haberin gösterildiğini belirtmişti. 

Tokatlı, “Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar” ve “Libya'ya hangi komutan gitti?Yerine kim geldi?” başlıklı iki haber sebebiyle müvekkilinin tutuklandığını vurgulamıştı.
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