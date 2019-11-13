İki gece üç gündür tampon bölgede!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri harekât esnasında yakalayarak Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı ettiği IŞİD üyesi Muhammad Darwis Bassam (39) üç gündür iki ülke arasındaki tampon bölgede bekliyor.







Suriye'de yakalan Bassam, İstanbul Göç İdaresi'nden 11 Kasım'da sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilmişti.





YUNANİSTAN KABUL ETMEYİNCE ARADA KALDI





Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan Bassam'ın Yunanistan'a gitmek istediğini bildirmesi üzerine, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edilmişti.





Ancak Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Bassam, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.





Bassam dün akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunanlı görevliler ise bu kez teröristin elinde bulunan seyahat belgesine 'ülkeye giremez damgası' vurdu. Ardından da yeniden geri gönderdi.





Tampon bölgede iki gece üç gündür bekleyişini sürdüren Bassam, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki görevliler tarafından alındı.





BU SABAH YENİDEN TAMPON BÖLGEYE BIRAKILDI





Geceyi araçta geçirerek beslenme ihtiyacı karşılanan Bassam bu sabah saatlerinde yeniden tampon bölgeye konuldu.





Bassam'ın bekleyişi 3'üncü gününde sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'nda alınan güvenlik tedbirleri de devam ediyor.





Yunan askerlerinin de tedbirleri artırdığı görüldü.