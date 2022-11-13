Samanyolu Haber /Dünya / İki gösteri uçağı havada çarpıştı /13 Kasım 2022 15:13

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

ABD’nin Teksas eyaletinde Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpıştı.

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay, Dallas şehrinde bulunan Executive Havalimanı’ndaki hava gösterisi sırasında meydana geldi.

Gösteriyi izleyenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görüldü.

Düşen uçaklara 40’tan fazla itfaiyeci müdahale ederken, FAA, “Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor” açıklamasını paylaştı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTBS) çarpışmayı araştırdığı, kazayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İki gösteri uçağı havada çarpıştı Sonraki Haber >>

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:00