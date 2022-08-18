Samanyolu Haber /Gündem / İki grup arasında silahlı çatışma: 11 yaralı /18 Ağustos 2022 17:33

İki grup arasında silahlı çatışma: 11 yaralı

İstanbul’da bir kafede çıkan çatışmada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, Küçükçekmece, Halkalı'daki bir kafenin sahipleri ile işyerinin bulunduğu binanın yönetimi arasında bir süredir sorun yaşanıyordu.

Yaşanan sorun üzerine 2 taraf bugün bir araya geldi. Tarafların toplantısı sırasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında silahlar çekildi. Olayda 11 kişi yaralanırken, çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

Yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılar arasında 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İlçe ve  Asayiş Şube Müdürlüğünden ekipler bölgeye sevk edildi.
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