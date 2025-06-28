İki günde 113 orman yangını çıktı: 3 kişi gözaltına alındı

Bu, sadece belli bir kesimin hassasiyeti değil; ülkemizin karşı karşıya kalabileceği büyük bir problemin habercisidir. Düşük nem, yüksek rüzgâr – yani şiddetli rüzgâr – ve aşırı sıcaklık gibi unsurlar, müdahaleyi gerçekten zorlaştırıyor. Hatta sizin farkında bile olmadığınız yeni alanlarda mücadele etmemizi zorunlu kılıyor” dedi.





Türkiye'nin ormanları yaz aylarında bir kez daha alevlere teslim oldu. Sakarya-Bilecik, Manisa, Bolu, İzmir, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi pek çok kentte orman yangınları hayatı felç etti. Çok sayıda köy ve mahalle boşaltılırken, bazı evler alevlere teslim oldu.Birçok hayvanın da hayatını kaybettiğine yönelik haberler gelirken, bazı yangınlar ise ikinci gününe girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı.Türkiye’de son 24 saatte İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Balıkesir, Gaziantep, Mersin, Manisa, Sakarya, Bilecik, Bolu gibi birçok kentte yangın çıkarken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ateş hattındaki son durumu açıkladı.Sakarya Taraklı’da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yumaklı, devletin pek çok biriminin yangınla mücadelede aktif olduğunun altını çizerek, “Bunu biz tek başımıza engelleyemeyiz; hep beraber, omuz omuza vermemiz gerekiyor. Sadece yangına sebep olanlar değil, olma ihtimaline karşı da herkesin teyakkuz halinde olması lazım. Hepimiz el ele vereceğiz. Bu artık hem bizim ülkemizin hem de dünyanın gerçeği” ifadelerini kullandı.Cuma ve Cumartesi günleri sadece 6 yangın kaldığını kaydeden Yumaklı, “Kamuoyunu bilgilendiren mensuplarımız vasıtasıyla şu anda üç yangınımız olduğu bilgisini veriyorum. Bunlardan bir tanesi, şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya–Bilecik sınırındaki yangınla ilgili” dedi.Sakarya-Bilecik’teki yangınlarla mücadelede 1 uçak, 16 helikopter ve 174 bini aşkın kişinin görev başında olduğunu kaydeden Yumaklı, “Onları sizler görmüyorsunuz; o ağaçların arasında, alevlerle mücadele ediyorlar” dedi.Manisa Akhisar’daki yangına ilişkin de bilgi veren Yumaklı, “Saat 10.35’te gerçekleştirildi. Buraya üç uçak, 11 helikopter ve 26 kara ekibi arkadaşımızla müdahale ediliyor.Başından itibaren, özellikle İzmir’deki birçok yangınla ekip arkadaşlarımız mücadele etti. Yorgunluklarına rağmen şu anda hâlâ canla başla o bölgedeki problemi çözmek için çalışıyorlar.Yumaklı, orman yangılarına ilişkin boş vermişliklerin bir türlü engellenemediğini kaydettiği açıklamasında, “Vatana kurşun sıkmakla herhangi bir şeyi boş verin bu eko sistemin bu ormanlık alanların yanması arasında bir fark yok. Bunların cezasını artırıyoruz ama nedense bu boş vermişlikleri bir türlü engelleyemedik. Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde devam etmemiz gerekir. Bu yangınların etkisi uzun yıllar sürecek bir etki. Bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Çok basit bir şey olmaz demeyelim herkesin teyakkuz halinde olmamız lazım bunu biz tek başımıza engelleyemeyiz” ifadelerini kullandı.Yumaklı, şu ana kadar Sakarya’da 2 Bilecik’te ise 11 köyün boşaltıldığını belirterek, yangınlara ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.İklim değişikliği dediğimiz tam da bu. Bu hassasiyet bir kesimin, bir kurumun hassasiyeti değil. Ülkemizin karşı karşıya kalabileceği büyük bir problemin habercisi. Düşük nem, şiddetli rüzgar, aşırı sıcaklık, bırakın müdahale edilmeyi, çok geniş alanlarda mücadele etmeniz gerektiren bir hal alıyor şu anda içinde bulunduğumuz, Sakarya-Bilecik sınırındaki durum.Bolu Göynük’ten bir haber aldık. Bu da üçüncü riskli yangın. Buraya, 9 helikopter, 12 arazöz ve 100 arkadaşımızı hemen sevk ettik. Buradan bütün vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Yangını iklim şartları çıkarmıyor, yangını insanlar çıkarıyor.