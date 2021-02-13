İki günde 143 kişiye gözaltı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) hukuk ve insan hakları komisyonundan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede, son iki günde İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep başta olmak üzere birçok şehirde en az 143 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.





Dede, "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)/Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) iktidar blokunun yaşadığı korkuyu ve sıkışmışlığını faşizan yöntemlerle başta HDP’li siyasetçiler olmak üzere öğrenciler, gazeteciler, aktivistler ve demokratik siyasetin temsilcisi olan diğer kurum ve kişilere yönelik sindirme politikaları, gözaltılar ve saldırılarla gizlemeye çalışmaktadır." dedi.





AVUKATLAR DAHİL 143 KİŞİYE GÖZALTI





Dede'nin imzasıyla yapılan açıklamada son iki günde aralarında avukatların da olduğu 143 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.





Açıklamada, " Partimize ve demokratik kurumlara yönelik bu gözaltı furyasının hukukla açıklanabilir hiçbir yanı yoktur." denildi.