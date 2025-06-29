İki günde 150 orman yangını, 16 yerleşim yeri, 1 cezaevi tahliye edildi

Sakarya’da başlayan ve Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçrayan orman yangını, bu kez Osmaneli ilçesine kadar ulaştı. Yangınlar nedeniyle Sakarya’da 2 yerleşim yeri, Bilecik’te ise 14 yerleşim yeri boşaltıldı. Bilecik Osmaneli’ndeki yangında bir vatandaşın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tunç “Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir” dedi.





Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Ülkemizde şu anda 8 yangın aktif şekilde devam ediyor. Sakarya’daki yangın geniş bir alana yayılmış durumda. Yangına çok sayıda ekiple müdahalemiz sürüyor. Hava karardıktan sonra hava araçlarımız çalışmaya ara verdi, müdahaleye karadan devam ediyoruz. Son iki günde ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. Sadece bugün 83 yangın çıktı. Memleketimizin Yeşil Vatanı’nı korumak hepimizin boynunun borcudur. Ormanın yanmasına sebep olmak, vatana kurşun sıkmakla eşdeğerdir.”





Bakan, Balıkesir Havran’daki yangına ise 5 uçak, 2 helikopter ve 25 arazöz ile müdahale edildiğini, bu bölgenin kısmen kontrol altına alındığını belirtti.





Hava Filosu Yetersizliği Devam Ediyor

Yangınlarla ilgili muhalefet cephesinden de sert eleştiriler geldi. CHP ve diğer muhalefet partileri, yangın söndürme filosunun yetersizliğini ve özellikle THK yangın uçaklarının uzun süredir atıl durumda tutulduğunu tekrar gündeme getirdi.

CHP’li yetkililer, her yıl yaz aylarında yaşanan benzer krizlere rağmen Türkiye’nin modern ve güçlü bir yangın söndürme filosu kuramadığını savundu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada, “Ormanlar yanıyor, biz hâlâ yeterli uçağımız var mı tartışıyoruz. Her yıl yaşanan bu tabloya artık çözüm bulunmalı. Türkiye kendi ormanlarını koruyacak kapasitede bir hava filosuna sahip olmak zorunda,” dedi.





Ayrıca, muhalefet yetkilileri, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin eksikliğine ve yangınlarda ilk saatlerde etkin müdahale yapılamamasına da dikkat çekti.





“Her yangında müdahale için gün doğumunu beklemek zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilemez. Yıllardır gerekli yatırımlar yapılmadı,” ifadeleriyle hükümeti eleştirdiler.