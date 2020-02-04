Samanyolu Haber /Gündem / İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu? /04 Şubat 2020 15:24

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

Çin’de iki günde hastane inşa edildiği iddiası yanlış çıktı

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili iddialardan biri de, Çin’in vakalara yetişebilmek için 48 saatte hastane inşa ettiği idi. 

Bir çok sosyal medya paylaşımı ve haber sitesinde yer alan iddiada, henüz tam anlamıyla bitmemiş bir inşaat görünüyordu. 


Teyit.org'un haberine göre Ancak, fotoğrafta yer alan hastane iki günde inşa edilmedi. Görseldeki hastane Çin’in Huangang şehrinde bulunan Dabieshan Bölge Tıp Merkezi ve bu bölgenin şehir hastanesi konumunda. Hastanenin inşaatı 2018 yılından bu yana devam ediyor. Hastanenin inşaatı 2018’den beri devam ediyor Fotoğrafta yer alan hastane, Huangang şehir hastanesinin yeni binası olarak inşa edilen, bin yataklı Dabieshan Bölge Tıp Merkezi. Bu merkez aratıldığında 28 Ocak 2020 tarihli bir videoya ulaşılıyor. Video, Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN)’na ait.

Hastanenin inşaatı 2018’den beri devam ediyor 

Fotoğrafta yer alan hastane, Huangang şehir hastanesinin yeni binası olarak inşa edilen, bin yataklı Dabieshan Bölge Tıp Merkezi. Bu merkez aratıldığında 28 Ocak 2020 tarihli bir videoya ulaşılıyor. Video, Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN)’na ait. 
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