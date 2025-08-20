İki günlük bebek, annesiyle birlikte cezaevinde

İki gün önce Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde doğum yapan hamile tutuklu Merve Zayım (36), bu sabah taburcu edilip oğluyla birlikte tekrar Edirne L Tipi Cezaevine götürüldü.









GERGERLİOĞLU: RAPORLARDA TEŞHİR EDECEĞİZ”

Lohusa bir annenin cezaevine konulmasına milletvekilleri ve insan hakları savunucuları tepki gösterdi. TR724'ün haberine göre DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergrelioğlu, “TR cezaevlerine bir bebek daha girdi.!!! Ev hapsi verilebilecek Merve Zayım’a mahpusken doğum yaptırdılar ve lohusayken bugün Edirne Cezaevine gönderdiler! Eskişehir 2.ACM Hâkimi ısrarla bunu dayatıyor.” @NachoSAmor bunu da raporlara katınız. Teşhir edeceğiz!” dedi





Din dersi öğretmeni Merve Zayım, 2 Temmuz’da 8,5 aylık hamileyken tutuklanmıştı. Başkanlığını Arif Hamdi Sazak’In yaptığı Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 aylık hamile din dersi öğretmeni Merve Zayım’ın tutukluluğuna yapılan itirazı beş kez reddetmişti.





5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 16/4. maddesine göre hamile ve bebeği 18 aylıktan küçük olan kadınlar gözaltına alınmaması ve tutuklanmaması gerekiyor.





SUÇU: KOLEJDE ÇALIŞMAK

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü Öğretmenliği bölümünden 2012’de mezun olan Merve Zayım, Eskişehir’de kapatılan Samanyolu Gülbahar Koleji’nde çalıştı. Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında, bu kurumda sigortalı olması, ByLock kullandığı iddiası ve tanık ifadelerine dayanılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zayım’ın dosyası 40 aydır Yargıtay’da bekletiliyor.





