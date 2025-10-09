İki güven oylamasında da koltuğunu korudu

Daha önceki güven oylamalarında da koltuğunu koruyan Alman siyasetçinin koltuğunun merkez grupların desteğiyle şu an için güvende olduğu bir kez daha teyit edilirken Ursula von der Leyen, Parlamento’ya güçlü desteği için teşekkür etti.



Avrupa Komisyonu başkanına karşı verilen iki güvensizlik önergesinden hiçbiri gerekli olan 720’de 361 oyu alamadı. Aşırı sağcı Patriots for Europe grubunun sunduğu önerge 179 milletvekili tarafından, Sol Grup’un girişimi ise 133 milletvekili tarafından desteklendi.



Aşırı sağcıların sunduğu önerge için 179 kabul, 378 ret ve 37 çekimser oy kullanıldı. Aşırı solun önergesi için ise 133 kabul, 383 ret ve 78 çekimser oy verildi. Von der Leyen bu oylamalardan herhangi birini kaybetseydi, kendisi ve Komisyon’un geri kalanı istifa etmek zorunda kalacaktı.



Temmuz ayında yapılan güven oylamasında, Komisyonu Başkanının görevden alınmasına karşı 360 oy, görevden alınması lehine 175 oy ve 18 çekimser oy çıkmıştı.



Ursula von der Leyen, sosyal medyada paylaştığı açıklamada “Bugün aldığımız güçlü destek için derin bir minnettarlık duyuyorum. Komisyon, Avrupa Parlamentosu ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecek ve Avrupa’nın karşılaştığı zorluklarla mücadele edecek. Ve birlikte tüm Avrupalı vatandaşlar için çözümler üreteceğiz. Halkımız, değerlerimiz ve geleceğimiz için kenetlenmiş haldeyiz.” dedi.