İki haberden birine sansür!

Free Web Turkey’in raporuna göre 2019 yılı kasım ayı ila 2020 yılı ekim ayı arasında engellenen haberlerin başında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında yayımlanan haberler geldi.





Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin yürüttüğü Free Web Turkey projesi kapsamında yayınlanan “Haberin sonu: Türkiye’de internet sansürü” başlıklı rapora göre en az 1.910 URL, alan adı ve sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirildi.





26 HABER SİTESİNE TÜRKİYE'DEN ERİŞİM YASAK





Sayının 870’ini engellenen haber URL’leri oluştururken, bazıları birden fazla olmak üzere toplam 26 haber sitesi bu dönemde erişime kapandı.





Erişime engellenen haberlerin yüzde 42’si doğrudan Erdoğan ailesi ya da AKP mensuplarına dair.





2019 yılının kasım ayında yayınlanan ve AKP Manisa İl Başkanlığı’na gelen kadınların seks işçiliğine zorlanmasını konu alan haber, 2020’nin şubat ayında çıkan Emine Erdoğan’ın 50 bin dolarlık çantasıyla ilgili haber ve yine aynı ay içinde yayınlanan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi satın almasına ilişkin haberler yer aldı.





Raporda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili haberler içeren 56 URL’ye erişim engeli getirildiği belirtildi.





FAHRETTİN ALTUN'UN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KİRALADAĞI ARAZİ





2020 yılı nisan ayında hükûmetin Covid-19 salgınını yönetme şeklini eleştiren gazeteci Fatih Portakal’ın sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta kiraladığı arazi üzerine inşâ edilen yapıya dair haberlerin de erişime engellendiği belirtildi.





Birgün'ün haberine göre Sakarya’da faaliyet gösteren Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklanmasına dair haberlere de engel getirildi.



