Samanyolu Haber /Sağlık / "İki hafta içinde yoğun bakım yatağı bitecek!" /10 Nisan 2021 10:56

"İki hafta içinde yoğun bakım yatağı bitecek!"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yeni tip Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artış hızı böyle gittiği takdirde iki hafta içerisinde yoğun bakım ünitelerinin de yeterli olmayacağı öngörülüyor" değerlendirmesini yaptı.

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Özkan, "İnsanlar hiçbir şey yokmuşçasına davranıyor. Bu da sayıları ister istemez artırıyor. Aşı tamamen yaygınlaşana kadar kurallara uymamız gerektiğini defalarca söylüyoruz ama inşallah bu şekilde anlaşılır ama çok ümitli değilim. Vaka sayılarımız üniversitede de arttı. B planı hemen devreye girdi. Hem yoğun bakım hem de servis sayılarımız arttı." dedi.

Özkan şu ifadeleri kullandı: 

"Korona'yla çok ciddi yükle karşı karşıya kalırsanız korona oluyorsunuz. Ama yine de aşıya tamamen güvenmemek gerekiyor. Biz de aşılandık ama kurallara riayet etmek için elimizden geleni gösteriyor, maske ve mesafeye dikkat ediyoruz.

Genelde karşılaştığım kitle daha aşılanmamış kitle. Etrafta gördüğüm daha çok gençler. Çok kolay değil tabi içleri kaynıyor hava çok güzel. Evde onları bekleyen anne ve babası var. Aşılı olan grup bir miktar daha temkinli. Çünkü daha çok yaşlı kişiler aşılanıyor. Bu kuralsızlığı daha çok genç grupta görüyorum"

Çalışmalar basamak basamak gidilir. Bazı basamaklar daha uzun sürüyor. Tabi para gerekiyor bunlar çok ucuz çalışmalar değil. Çalışmalara devam ediyoruz hem para hem de zaman açısından"


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