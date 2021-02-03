İki hafta sonra Türkiye'yle ilk temas

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.







Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Kalın, göreve yeni başlayan Sullivan'a tebriklerini iletti.





Kalın-Sullivan görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Covid-19 ve uluslararası iklim rejimi konularının ele alındığı belirtildi.





Joe Biden ve yönetimi, kendilerini tebrik eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geri dönmedi. Şu ana kadar Biden ile Erdoğan arasında herhangi bir telefon görüşmesi ise yapılmadı.