Samanyolu Haber /Gündem / Kendiniz ya da çocuklarınız için... İki haftada, evde Kur'an-ı Kerim eğitimi alın /23 Mart 2020 23:24

Kendiniz ya da çocuklarınız için... İki haftada, evde Kur'an-ı Kerim eğitimi alın

Respect Graduate School şu günlerde insanların evinde vakit geçirdiği, daha çok vakti olduğu mülahazasıyla Kur’an hususundaki eksikleri tamamlamaya katkısı olur ümidiyle sembolik bir ücretle online yoğunlaştırılmış Kur'an-ı Kerim kursları açıyor.

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Kur’an Tilaveti Programı

Önceki semavi kitaplardan farklı olarak Kur’an-i Kerim hem lafzı hem de manası ile Cenab-ı Hakk tarafından Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mümtaz kalplerine indirilmiştir. Bu hususi özelliği sebebiyle Kur’an-ı Kerim’in sadece manası değil, aynı zamanda lafzı da mucizevi ve ilahidir. Bu itibarla Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bu yana hiç bir zaman sıradan herhangi bir Arapça metin gibi okunmamış, bilakis tecvid denilen hususi okuma kaideleri çerçevesinde tilavet edilmiştir. Aslında Kur’an lafzının bu hususi okunuşu Kur’an-ı Kerim’in Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kalbine nuzülü ile başlamıştır. Nitekim Furkan suresinde Cenab-ı Allah bunu şöyle ifade eder: “İnkar edenler: Kur’an, ona bir defada indrilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle aralıklı olarak parça parça indirdik ve ağır ağır okuduk.” (25/32) Bu ağır ağır, yada Kur’ani tabiriyle tertil ile okuyuşun devam ettirilmesini Cenab-ı Allah, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere tüm müslümanlara da emir buyurmaktadır: “Kur’an’ı açık açık, tane tane tertil üzere oku!” (73/4)

ABD merkezli Respect Graduate School bu geleneği devam ettirmek ve yagınlaştırılmasına hizmet etmek maksadıyla Kur’an Tilaveti Programı başlatıyor. Bu programı tamamlayan öğrenciler namazlarını hatasız kılacak düzeyde bir kıraat pratiğine sahip olacakları gibi aynı zamanda ihtiyaç hasıl olduğunda başkalarına da gönül huzuruyla namaz kıldırabilecekler.

Dersler bütünüyle internet üzerinden olduğu için dünyanın her yerinden katılıma müsaittir. Derslere katılacak öğrenci sayısı 10 ile sınırlı ancak talep halinde yeni sınıf açılacak. Ücreti ise 20 dolar olarak belirlendi.

Hocalar ise erkekler için Kurra Hafız Fedai Can ve Hafız İbrahim Atasoy olurken bayanlar için Hafız Hatice Horasanlı ve Ayşe Şentürk olacak. 

Hafta içi beşer gün şeklinde verilecek ve iki hafta sürecek kurslarda hem erkek, hem bayanlar, hem erkek çocukları, hem kız çocukları için ders verilecek. Dersler Ramazan’a kadar devam edecek.


Kayıtlar www.respectgs.us/tilaveti/ sayfasından yapılmaktadır.

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