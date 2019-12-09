Samanyolu Haber /Gündem / İki hamile kadın daha tutuklandı /09 Aralık 2019 19:01

İki hamile kadın daha tutuklandı

Biri İzmir’de, diğeri Denizli’de hamile iki kadın bugün tutuklandı. Betül Şendir 2,5 aylık, Emine Büşra İbişoğlu ise 4 aylık hamile.

SHABER3.COM

Kanuna rağmen hamile kadınlar tutuklanmaya devam ediyor. 2,5 aylık hamile Betül Şendir tutuklanarak Denizli Kocabaş Cezaevine gönderildi. Eşiyle birlikte 6 Aralık 2019 cuma gününden bu yana gözaltında bulunan öğretmen Emine Büşra İbişoğlu da eşiyle birlikte tutuklandı. Düşük riski bulunan İbişoğlu’nun duruşması İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinde görüldü.

İbişoğlu’nun tutuklandığını kardeşi sosyal medya hesabından böyle duyurdu.

5275 sayılı Ceza İnfaz Kanununun 16/4 maddesine göre hamile kadınlar tutuklanamaz, gözaltına alınamaz. Kesinleşmiş cezaları olsa bile doğumdan 6 ay sonraya ertelenmesi gerekiyor. Ancak tenkil soruşturması kapsamında açılan davalarda yargılanan kadınlara  bu kanun uygulanmıyor.


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