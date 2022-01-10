İki HDP’liyi yaralayan saldırgan, itiraz üzerine tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü binasına 28 Aralık’ta silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan Muhammed Eren Sütçü girdiği ilçe binasında parti üyeliğini bahane ederek daha sonra orada bulunan Ramazan Dişarı ile Aziz Şimşek’e saldırdı. İki tabanca ve bir ekmek bıçağı ile saldırıyı gerçekleştiren saldırganın silahını sıkmasına rağmen ateşlenmemesi katliamın önüne geçti.





Bu arada sandalye ile saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan Dişarı ve Şimşek, saldırganın saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıdan sonra kaçan saldırgan parti binasının önünde bulunan bir ekmek fırınına girdi. Daha sonra polis tarafından olay yerinden alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen saldırganın Muhammed Eren Sütçü olduğu belirlendi.