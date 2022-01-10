Samanyolu Haber /Gündem / İki HDP’liyi yaralayan saldırgan, itiraz üzerine tutuklandı /10 Ocak 2022 17:19

İki HDP’liyi yaralayan saldırgan, itiraz üzerine tutuklandı

HDP Bahçelievler binasına yaptığı silahlı ve bıçaklı saldırıdan sonra serbest bırakılan saldırgan Muhammed Eren Sütçü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü binasına 28 Aralık’ta silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan Muhammed Eren Sütçü girdiği ilçe binasında parti üyeliğini bahane ederek daha sonra orada bulunan Ramazan Dişarı ile Aziz Şimşek’e saldırdı. İki tabanca ve bir ekmek bıçağı ile saldırıyı gerçekleştiren saldırganın silahını sıkmasına rağmen ateşlenmemesi katliamın önüne geçti.

Bu arada sandalye ile saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan Dişarı ve Şimşek, saldırganın saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıdan sonra kaçan saldırgan parti binasının önünde bulunan bir ekmek fırınına girdi. Daha sonra polis tarafından olay yerinden alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen saldırganın Muhammed Eren Sütçü olduğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI
Saldırganın gözaltına alınması ardından dosyaya gizlilik kararı getirildi. 7 gün süren gözaltı işlemi ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Sütçü hakkında savcılık “silahla yaralama ve tehditten” tutuklama talep etti. Ancak Sütçü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinden ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı. Sütçü’nün serbest bırakılması kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılanmıştı.
TUTUKLANDI
Saldırgan Sütçü’nün serbest bırakılması ardından savcılığın itiraz ettiği öğrenildi. Dosyada gizlilik kararı nedeniyle itirazın içeriği ve tutuklama talebi öğrenilmedi. Ancak savcılığın itirazı üzerine Sütçü’nün tutuklandığı öğrenildi. Saldırgan Sütçü’nün ne zaman tutuklandığı ve hangi cezaevine konulduğu ise öğrenilemedi.
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