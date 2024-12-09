Samanyolu Haber /Gündem / İki helikopter çarpıştı: 6 asker şehit! /09 Aralık 2024 12:41

İki helikopter çarpıştı: 6 asker şehit!

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Isparta Valisi Abdullah Emin yaptığı açıklamada, 6 şehit olduğunu açıkladı.

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Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

EKİPLER YOLA ÇIKTI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti. Başdeğirmen, helikopterdeki personel sayısına yönelik henüz bilgi olmadığını söyledi.

Isparta Valisi Abdullah Emin yaptığı ilk açıklamada, 5 şehit olduğunu açıkladı.

A Haber yayınına katılan Vali Erin, 2 eğitim helikopterinin birbirine teması sonrası kazanın gerçekleştiğini açıkladı. "Okul komutanı paşamıza ulaşamıyorduk. En son ona da ulaştık. Ne yazık ki şehit sayımız 5'e yükseldi" ifadelerini kullandı. Erin, 1 askerin de ağır yaralandığını bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama geldi.

Açıklamada ağır yaralı personelin de kurtarılamayarak şehit olduğu ve şehit sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada şehit olanlar arasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de olduğu öğrenildi.
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