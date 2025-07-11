Samanyolu Haber /Gündem / İki ilde nefret operasyonu: 16 gözaltı /11 Temmuz 2025 09:37

İki ilde nefret operasyonu: 16 gözaltı

Ankara merkezli hukuksuz nefret operasyonunda 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik yürütülen soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İKİ İLDE OPERASYON
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, sözde güncel yapılanma iddiasayla 16 kişi hakkında Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi. Belirlenen kişilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
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