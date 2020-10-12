Samanyolu Haber /Spor / İki isim Milli Takım kadrosundan çıkartıldı /12 Ekim 2020 23:56

İki isim Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Ozan Kabak ve Efecan Karaca'nın Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında 14 Ekim'de Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak ve Efecan Karaca, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe gidildi.

Rusya ile dün deplasmanda oynanan maçta sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarıldı.

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