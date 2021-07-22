İki kadın öğretmen Türkiye’ye iade riskiyle karşı karşıya

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





Almanya’ya sığınma talebinde bulunan İngilizce öğretmenleri Jülide Çetin ve Şeyma Demirel’in iltica başvurusu reddedildi. 18 Haziran’da Vietnam’dan Almanya’ya Bulgaristan vizesiyle geldikleri için haklarında deport kararı çıkartılan Çetin ve Demirel, Türkiye’ye iade edilip tutuklanan öğretmenlerle aynı kaderi yaşamaktan endişe ettiklerini belirtiyor.





Telefonla görüştüğümüz Jülide Çetin ve Şeyma Demirel, Bulgaristan’da can güvenliklerinin olmadığını, sınır dışı edilmelerinin uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu söyledi.





Genç öğretmenler, “İlk 15 gün havalandırmaya çıkışımız bile sınırlıydı. Özgürlüğümüz elimizden alındı. 3 kere mahkemeye 5-6 polis eşliğinde götürüldük ve bu bizim psikolojimizi çok kötü etkiledi. Sonuç olarak sınır dışı etme kararı aldılar. Hiç gitmediğimiz, parmak izimizin olmadığı ve bizim için hiç güvenli olmayan Bulgaristan’a 4-5 gün içinde sınır dışı edileceğiz. Hakim sunulan bütün delillere rağmen şahsi kararı olduğunu belirterek dosyayı itiraza da kapattı.” diye konuştu.





Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya’dan vize alamadıkları için Bulgaristan’a başvurduklarını söyleyen genç öğretmenler, Bulgaristan’a gitmek istemediklerini, eğer giderlerse Türkiye’ye iade edilip işkence görmekten korktuklarını vurguladı.





36 gündür havaalanında, nezarette kaldıklarını belirten Jülide Çetin, sağlıklarının ve psikolojilerinin bozulduğunu da ifade etti. Çetin ve Demirel, 15 Temmuz’dan sonra Vietnam’a komşu olan Tayland, Malezya, Mynmar, Endonezya gibi ülkelerden birçok Gülenist, yasa dışı yollarla kaçırılıp Türkiye’ye iade edildiği için Almanya’ya sığınmak istediklerini de sözlerine ekledi.





BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE İADE EDİLEN GÜLENİSTLER









Uluslararası iltica prosedürleri Bulgaristan’a sığınma talep eden Gülenistler için bugüne kadar uygulanmadı. Bulgaristan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla iade edilen Gülenistler tutuklandı ve işkence gördü.





15 Temmuz’dan önce gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan bilişim uzmanı, iş adamı Abdullah Büyük (43), Nisan 2016’da Bulgaristan’a siyasi sığınma talebinde bulundu. Başvurusu reddedilen Büyük, 10 Ağustos 2016’da Kapıkule Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye iade edildi.





Ayrıca Ekim 2016’da Bulgaristan’dan Romanya’ya giderken yolda gözaltına alınan 17 Gülenist de Bulgaristan tarafından iade edildi.





VİETNAM’DA OKUDULAR





8 yıl önce Vietnam’a üniversite okumaya giden 27 yaşındaki Jülide Çetin, Ho Chi Minh şehrindeki Vietnam Nationel Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliği bölümünde okudu. 2019’da mezun olan Çetin iki yıldır Vietnam’daki Türk okulu Horizon Internationel Bilingual School’da İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyordu.





2018’de Hanoi Üniversitesi’nden mezun olan Şeyma Demirel de aynı okulda çalışıyordu. Mesleklerine Almanya’da devam etmek isteyen öğretmenler, böyle bir hukuksuzlukla neden karşı karşıya kaldıklarını anlamadıklarını ifade ediyor.



