Samanyolu Haber /Gündem / İki kalp pili takılan hasta tutukluya ‘cezaevinde kalabilir’ raporu /06 Kasım 2020 13:55

İki kalp pili takılan hasta tutukluya ‘cezaevinde kalabilir’ raporu

Yirmi gün önce iki kalp pili takılan tutuklu öğretmen Adem Erdoğdu’ya Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘şartlar sağlandığı takdirde cezaevinde kalabilir’ raporu verdi. Cezaevlerinin şartlarına dikkat çeken aile ise Adem Erdoğdu’nun hayatından endişe ediyor.

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19 Ekim 2020’de kalp pili takılan ve 1 gün sonra tekrar cezaevinin karantina hücresine gönderilen Adem Erdoğdu’ya ‘şartlar sağlandığı takdirde cezaevinde kalabilir’ raporu verildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 4 Kasım 2020’de düzenlenen Durum Bildirir Raporu’ndaki kararda “Bilinen kalp yetmezliği mevcut. Hastaya CRT-D implante edilmiş. NIHYA implantları mevcut. Hastanın gerektiği durumunda sağlık personeline ulaşabileceği şartlarda tutulması önerilir. Aylık kardiyoloji poliklinik takibi önerildi. Bu koşullar sağlandığı takdirde cezaevi şartlarında kalabileceği öngörüldü.” denildi.

“SORUMLULUK CEZAEVİNDE Mİ ŞİMDİ”
Adem Erdoğdu’nun eşi Birsen Erdoğdu, eşine pil takan doktorlara verdikleri bu karardan dolayı tepki gösterdi. “Kalp pilini implante ettiğiniz Adem Erdoğdu’ya cezaevinde kalabilir raporu vererek mi hayata tutunmasını sağlayacaksınız? Doktor heyeti eşimin ŞARTLAR sağlandığında cezaevinde kalabileceğine karar vermiş. Sorumluluk cezaevinde mi şimdi?” ifadelerini kullandı. Birsen Erdoğdu, sorumluluğu üzerlerinden atmak için hem hastanenin hem cezaevinin elinden geleni yaptığını vurguladı.

KALBİ YÜZDE 35 ÇALIŞIYORDU
Cezaevinde sağlık hizmetlerine ulaşmanın zor olduğu ve koronavirüs salgını nedeniyle bu durumun daha da zorlaştığı biliniyor. 5 Mart 2018’den bu yana Sakarya Ferizli Cezaevinde bulunan Adem Erdoğdu’ya daha önce 16 gün kalp ilaçları verilmemişti. 2015 yılında anjiyo olan Adem Erdoğdu, cezaevine girdiğinde heyet raporlu bir kalp hastasıydı. Kalbi ilaçlarla yüzde 35 çalışıyordu. 2 buçuk yıldır tansiyon ve kalp sorunuyla mücadele eden Erdoğdu’nun hastalıkları cezaevine girdikten sonra ilerledi ve kalp pili takılacak duruma geldi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARP EDİLMİŞTİ
Cemaat soruşturmaları kapsamında çocuklarının gözü önünde darp edilerek tutuklanan Türkçe öğretmeni Adem Erdoğdu (50), en son KHK ile kapatılan Sakarya Fatih Koleji halka ilişkiler departmanında çalışıyordu. Velilerle görüştüğünü söyleyen tanık ifadeleri, Bank Asya hesabı, Zaman Gazetesi aboneliği, mesajlaşma programı Bylock, evde bulunan 3 adet Kırık Testi kitabı nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Erdoğdu’nun dosyası Yargıtay’da bulunuyor.

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