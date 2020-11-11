İki kamu bankasında yönetim değişikliği geliyor

Bağımsız olmadığı yönünde tartışmaların odağında olan Merkez Bankası’nda başkan Murat Uysal kendisini göreve getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı ve yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal getirdi.







Merkez Bankası’nın tepesinde yaşanan bu değişikliğin yankıları sürerken, pazar gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabı üzerinden istifa etmesi yeni bir deprem yarattı.





Albayrak’ın istifasının kabul edildiği 26 saat sonra yazılı bir açıklamayla duyurulurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi.





Berat Albayrak’ın istifası sonrası kamu bankalarının yönetiminde de değişiklik yapılacağı gündeme geldi.Buna göre iki kamu bankasının üst yönetiminde kısa süre içerisinde değişiklik yaşanacak.





Yapılacak değişiklikler arasında bir banka genel müdürünün de bulunduğu iddia edildi.Ankara kaynaklı kulis habere göre değişim çok sayıda genel müdür yardımcılarını da kapsayacak.



