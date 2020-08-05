İki kararla Babacan ve Davutoğlu'na ağır darbe!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi'ne dair hükûmetin attığı adımları yorumladı.





Ünal şahsi Twitter hesabında, “Erdoğan Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi’yle DEVA ve Gelecek partilerine ağır darbeler indiriyor. DEVA ve Gelecek partilerinin bazı temsilcileri ise bırakın stratejiyi fark etmeyi Ayasofya kararını eleştirip İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyorlar. Siyaset tecrübe işidir.” ifadelerini kullandı.





AYASOFYA: KİLİSEDEN CAMİYE, CAMİDEN MÜZEYE, MÜZEDEN CAMİYE...





Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethettiği 1453 yılında kilisiden camiye çevrilen Ayasofya, 1934 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu bakanlar kurulu kararı ile müzeye dönüştürülmüştü.





Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de yeniden cami olarak hizmet vermeye başladı.