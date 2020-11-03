İki kasabadan sonuçlar geldi

ABD seçimle ilgili bir klasik gerçekleşti. 1960 yılından bu yana gelenek olan New Hampshire eyaletindeki Dixville Notch kasabası,yerel saatler gece yarısını geçtikten sonra sonuçları ilk açıklayan yer oldu. Kanada sınırındaki kasabada yalnızca 5 seçmen oy kullandı. Oyların tamamını Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Böylelikle uzun seçim maratonundaki ilk zafer Biden’ın oldu. 2016 seçimlerinde 8 oyun kullanıldığı kasabada zafer yine Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton’ın olmuştu. Trump geçen sefer 2 oy alırken bu kez sıfır çekti.





İKİNCİ SANDIKTA TRUMP KAZANDI







Eyalette seçim sonuçları belli olan ikinci nokta ise Millsfield kasabası oldu. Sandıktan çıkan 21 oydan 16’sını Trump, 5’ini ise Biden aldı.