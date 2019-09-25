Samanyolu Haber /Gündem / İki kırmızı çizgi haricinde affa yeşil ışık! /25 Eylül 2019 10:39

İki kırmızı çizgi haricinde affa yeşil ışık!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un başkanlık edeceği komisyonun yargı paketine dair çalışmayı bu hafta sonuna kadar tamamlayacağı belirtiliyor. CHP'nin iki kırmızı çizgisi haricinde af düzenlemesine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) ilettiği yargı paketiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde komisyon oluşturuldu. 

Komisyon paketteki düzenlemelerle ilgili çalışma yaparak sunulması gereken katkıları belirleyerek, karşı çıkılması gereken konuları ele alacak. 

Komisyon çalışmalarının yanı sıra AKP ile temas halinde olunacağı belirtilirken, CHP’nin pakete dair  görüşlerini bu hafta sonuna kadar maddeler halinde tespit edeceği kaydedildi.

KOMİSYON ENGİN ÖZKOÇ'UN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

AKP’nin önceki gün ilettiği yargı paketiyle ilgili olarak CHP’de bir komisyon kurulması benimsendi. 

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un başkanlık edeceği komisyonun yargı paketi konusundaki görüşünü bu hafta sonuna kadar belirleyeceği ifade edildi.

Özkoç, yargı paketi kapsamında ele alınması beklenen af düzenlemesiyle ilgili kendilerinin iki temel kırmızı çizgisi olduğuna işaret ederek, "Uyuşturucu imal edilmesi ile satılması ve kadına karşı şiddet suçlarında herhangi bir af değişikliğine karşıyız." dedi. 

CHP'NİN İKİ KIRMIZI ÇİZGİSİ 

Cumhuriyet gazetesine mülakat veren Özkoç, CHP’nin bu iki suç grubuna yönelik bu pakette ya da daha sonra gelecek herhangi bir pakette yer alacak af düzenlemesine karşı tavrının çok net olduğu dile getirdi.

Özkoç; yargı paketinde yapılan değişikliklerin yeterli olmadığını, yargı bağımsızlığı konusunda kapsamlı bir anayasa değişikliği yapılması gerektiği gerektiğini söyledi.
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