İki lider arasında sürpriz görüşme

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Davutoğlu'nu evinde ziyaret etmişti.





(Haber fotoğrafı CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in sosyal medya paylaşımından alınmıştır.)



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara’da akşam yemeğinde bir araya geldi.Ankara’da gerçekleşen sürpriz görüşmede Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun, güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde yaptığı öğrenildi.CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, görüşmelerin görüntülerini sosyal medya hesabından ''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi'' notuyla paylaştı.