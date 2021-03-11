İki liderde ortak 'sistem' açıklaması geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a ziyarette bulundu. İkili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





Görüşmede Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartları, her alanda ülkenin yaşadığı sorunları karşılıklı olarak değerlendirdiklerinden bahseden Ali Babacan, "Ne yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Gerçekten Türkiye'de her alanda sorunlar büyüyor. Çözülen hiçbir sorun yok. Eski sorunlara yenileri ekleniyor. Şu anki iktidarın artık bu ülkenin sorunlarını çözme kabiliyeti, becerisi olmadığı da ortaya çıkmış durumda" ifadelerini kullandı. Ülkenin sorunlarına çözüm üretme konusunda çok iyi hazırlık yapmak gerekiyor" diyen Babacan, "Bu hazırlıkların en önemlilerinden biri güçlendirilmiş parlamenter sistem. Çalışmaları ilerletmemiz, ikili bazda diyalog ve iş birliği sürecini ilerletmemiz önümüzdeki dönemin en önemli konu başlıklarından bir tanesi olacak" diye başladı.





"Sadece sistem değişikliğiyle ülkenin sorunlarının çözülmesi çok zor; ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi gerekiyor"





"Sadece sistem değişikliğiyle ülkenin sorunlarının çözülmesi çok zor görünüyor" diyen Babacan, "Onun için hem sistem değişikliği hem de ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi gerekiyor. Yani topyekun bir iktidar değişikliği artık ülkemiz için kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda" dedi.





Akşener'e yönelik hakaretlere tepki: Bu tür nezaketsizliklere açık net ve bir tavır sergilememiz lazım





"Siyasal hayat son aylarda çok büyük bir hız kazandı. Maalesef niteliği de gittikçe bozulmaya yöneldi" diyerek sözlerine başlayan Ahmet Davutoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik hakaretlere sert bir dille tepki gösterdi. "Sayın Akşener'e kadınlar gününün olduğu bir hafta içinde insanlık onuruna da kadın onuruna da yakışmayan saldırılar yapılması siyasetin seviyesinin düştüğünün hazin bir göstergesiydi" diyen Davutoğlu, "Hepimizin bu tür nezaketsizliklere açık net ve bir tavır sergilememiz lazım" dedi.





"Siyaset alanını genişletmeye çalışanların omuz omuza vermesi lazım"





"Bu sessizlik, aslında sayın cumhurbaşkanı ve iktidarın sessizliği, küçük ortağın da neredeyse teşvik eden tavrı yeni saldırılara zemin hazırlıyor" diyerek gazeteci ve siaysetçilere yönelik son aylarda yaşanan şiddet olaylarını da eleştiren Davutoğlu, şunları kaydetti:





"Ekonomi alanında da tablo hiç iç açıcı değil"





"Fezlekeler gündeme getirilirken, parti kapatmaları ortaya tekrar gündeme getirilirken bütün siyaset alanını genişletmeye çalışanların omuz omuza vermesi lazım. Ekonomide herkes şu anda 128 milyar doları, Sayın Cumhurbaşkanı ilke kez damadını savunma ihtiyacı hissetti. Ekonomik tablonun göstergelerdeki görüntüsü açıktır. Ekonomi alanında da tablo hiç iç açıcı değil. Böyle bir dönemde karşılıklı istişare çok önemli."