Samanyolu Haber /Gündem / İki muhalif kanala yayın durdurma cezası verildi /01 Temmuz 2020 19:55

İki muhalif kanala yayın durdurma cezası verildi

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TELE 1 ve Halk TV'ye beşer gün yayın durdurma cezası verildiğini açıkladı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, muhalif kanallara yine ceza yağdırdı. Kurul’un CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşçı, TELE 1 ve Halk TV’ye verilen cezaları sosyal medya hesabından duyurdu:

* TELE 1 ve Halk TV'nin ekranları 5 gün karartılacak!

* RTÜK'te muhalif kanalların sesini kesmeye dönük operasyonun 2. Ayağı gerçekleşti

* TELE 1 ve Halk TV'ye verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı

* Bir sonraki aşamada kanalların fişi çekilecek, tamamen kapatılacak.

Bir diğer RTÜK üyesi Okan Konuralp de “RTÜK, Halk TV ve TELE 1'e oy çokluğuyla 5 gün ekranlarını karartma cezası verdi. Kararlar basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale olduğu kadar siyasi iradenin medyadaki çaresizliğinin de somutlaşmış halidir” dedi.
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