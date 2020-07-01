İki muhalif kanala yayın durdurma cezası verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, muhalif kanallara yine ceza yağdırdı. Kurul’un CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşçı, TELE 1 ve Halk TV’ye verilen cezaları sosyal medya hesabından duyurdu:







* TELE 1 ve Halk TV'nin ekranları 5 gün karartılacak!





* RTÜK'te muhalif kanalların sesini kesmeye dönük operasyonun 2. Ayağı gerçekleşti





* TELE 1 ve Halk TV'ye verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı





* Bir sonraki aşamada kanalların fişi çekilecek, tamamen kapatılacak.





Bir diğer RTÜK üyesi Okan Konuralp de “RTÜK, Halk TV ve TELE 1'e oy çokluğuyla 5 gün ekranlarını karartma cezası verdi. Kararlar basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale olduğu kadar siyasi iradenin medyadaki çaresizliğinin de somutlaşmış halidir” dedi.