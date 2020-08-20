İki polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Kadıköy'de maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulan kadın polislerin sert müdahalesiyle karşılaştı. Kadın gözaltına alınırken, çevredeki vatandaşlar polise veryansın etti.







Valilikten yapılan açıklamada, "Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir." denildi.