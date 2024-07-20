İki profesörden korkutan deprem sonrası açıklama

"Tekirdag-Guzelköy açıklarında 4,4’lük deprem oldu. Deprem Tekirdağ Fay Zonu'nda. Bu zonun 1912 Şarköy depreminde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz."





Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre şehirlerde hissedildi. Depremin merkez üssünü AFAD, Marmara Denizi Balıkesir olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi Tekirdağ Güzelköy açıkları olarak duyurdu.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, birçok şehirden hissedilen deprem hakkında açıklamada bulundu. Görür, "Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz" dedi. Depreme ilişkin açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, "Burada Kuzey ve Güney yönleri olarak bir hareketlilik var. Burası enteresan yerlerden birisi. Dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.Depremin ardından açıklama yapan Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise şu ifadeleri kullandı:"Depremin yerine özellikle baktım. Tam Kuzey Anadolu fayının üzerine düşmüyor. Güney Marmara'yla burası arasında bazı depremler olabiliyor. Hemen kuzeyinde Gaziköy var. Asıl Kuzey Anadolu fayı oradan geçiyor. Tabii deprem dairesel yayıldığı için o bölgelerde Balıkesir'de hissedilmiş. Sanıyorum Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedilmiş. Büyük bir deprem değil ama insanlar bu depremleri hissettiklerinde korkmuş olabilirler. Bu depremler çok sığ depremler. Dolayısıyla zemine biraz yakınsa, yapı stoğuda uygunsa biraz hissedebilirler. Burada Kuzey ve Güney yönleri olarak bir hareketlilik var. Burası enteresan yerlerden birisi. Dikkat edilmesi gerekiyor."