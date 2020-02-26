Samanyolu Haber /Dünya / İki saatlik uzay keyfi: 250 bin dolar ama taleplere yetişemiyorlar /26 Şubat 2020 10:16

İki saatlik uzay keyfi: 250 bin dolar ama taleplere yetişemiyorlar

Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in, ilk başarılı test uçuşundan bu yana yaklaşık 8 bin rezervasyon aldığı belirtilerek, bilet satışlarını tekrar başlatacağı açıklandı.

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İngiliz şirketi Virgin Galactic'ten yapılan açıklamada, bugünden itibaren uzay yolculuğu kayıtlarının tekrar kabul edileceği bildirildi. İsteyenlerin internet üzerinden 1000 dolar karşılığında rezervasyon yaptırabilecekleri bilgisi verilerek, iki saate yakın sürmesi beklenen turistik uzay uçuşu için koltukların 250 bin dolardan satışa sunulacağı öğrenildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Virgin Galactic Ticari Müdürü Stephen Attenborough, talebin artmasının teşvik edici olduğunu vurguladı. Attenborough, 'Uzay Gemisi 2' isimli aracın uçuş hazırlıkları için New Mexico'daki fırlatma üssüne taşındığını, 2 aracın daha yapımına hızla devam edildiğini kaydetti.

Hedef 80 kilometre yükseklik

Şu ana kadar yaklaşık 8 bin rezervasyon alan ve 6 kişilik kabinlerde yolcuları uzaya taşımaya hazırlanan Virgin Galactic, 80 kilometre yüksekliğe ulaşmayı hedefliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bulunduğu yüksekliğin iki katı olan bu mesafeden dünyanın büyük bir bölümünün görülebileceği belirtiliyor.

Şirket tarafından 2018 Aralık'ta atmosferde 82 kilometre yüksekliğe çıkılarak uzaya başarılı bir test uçuşu gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

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