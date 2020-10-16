İki seçim arasında 'Bilal operasyonu'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin, 14 Ekim tarihli gündemine sunulan 66 No’lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın Meclis’e konuyla ilgili olarak verdiği bilgiler Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) nasıl ihya edildiğini gözler önüne serdi.





Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi’nde Tarihi Yarımada Surları’nın dibinde bulunan, toplam 12 parsel 20 milyon TL’ye satın aldı.





Toplamı 3 bin 451 metrekare tutan parseller birleştirilerek, 101 ada 20 No’lu parsel elde edildi.





ADIM ADIM RANT DÜZENLEMESİ





2010 yılına ait planlarda park, yol, mezarlık, kamulaştırma alanında kalan parseller, 2013 yılında yapılan plan değişikliği ile ticaret alanına alındı. 2016 Ocak ayında yapılan bir plan değişikliği ile söz konusu arazi Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na dahil edildi.





İBB Yapı İşleri Müdürlüğü, 13 Haziran 2016 tarihinde, söz konusu arsaya Eyüp Gençlik Merkezi İnşaatı için ihale açtı. 15 Temmuz 2016'da imzalanan sözleşmeye göre inşaat işinin yapımını, 30 milyon 381 bin 51 TL’ye Cumhur Alp İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. üstlendi.





Şartnameye göre inşaatın 17 Mart 2017’de tamamlanması gerekiyordu.





İBB Emlak Müdürlüğü, 7 Temmuz 2017’de hazırladığı bir teklif ile söz konusu arazinin Sosyal Kültürel Tesis Alanı lejantından Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı lejantına alınmasını istedi. Gerekçe olarak ‘parsellerin değerlendirilmesine yönelik olduğundan’ gösterildi.





SEÇİMDEN ÜÇ GÜN ÖNCE





14 Temmuz 2017’de İBB Meclis kararı ile arazi Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na dahil edildi. Karar onay için, arazi SİT alanında bulunduğu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderildi.





Kurul söz konusu kararı iki yıl bekleterek, seçimlerden üç gün önce 28 Mart 2019 tarihinde onayladı. Söz konusu kurul müdürlüğü de kararı 1 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi.





Kurul kararı çıkmadan belediye 25 Ağustos 2017 tarihinde, arsalarını 20 milyon TL’ye aldığı, inşaatını 30 milyon 381 TL’ye ihale ettiği Eyüp Gençlik Merkezi’ni, 27 milyon 957 bin 831 TL takas bedelle (35 daire karşılığı), kendi şirketi KİPTAŞ’a sattı.





AKP'li belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarının ihya ettiği TÜGVA'nın Yüksek İstişare Kurulu'nda AKP lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan (sağdan 3'üncü) da yer alıyor.





Birgün'ün haberine göre Gençlik Merkezi’nin açılışı, 21 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile yapıldı. Bina, açılış ile birlikte TÜGVA Genel Merkezi olarak kullanılmaya başlandı.





SATIŞ TARİHİ BİLE YANLIŞ TESCİL EDİLDİ





Meclis’te konu hakkında konuşan CHP’li Balyalı’nın verdiği bilgiye göre bina TÜGVA’ya 29 milyon 990 bin TL’ye satıldı. Komisyon raporunda satış tarihi 19 Nisan 2019 olarak belirtildi. İBB’den alınan bilgiye göre ise satış 25 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti.









İBB’nin arsasını 20 milyon TL’ye aldığı, inşaatın 30 milyon TL’ye ihale ettiği Gençlik Merkezi binası, TÜGVA’ya yaklaşık 30 milyon TL’ye satıldı. Yaklaşık 50 milyon TL’ye mal olan binanın 30 milyon TL’ye satılması dikkat çekti.