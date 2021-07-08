Samanyolu Haber /Gündem / İki şirkete 875 milyon euro ceza /08 Temmuz 2021 15:05

İki şirkete 875 milyon euro ceza

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iki Alman otomotiv devine ceza yağdırdı. Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, egzoz gazı teknolojisinde yasalara aykırı olarak gizli sözleşme yaparak kartel oluşturdukları ileri sürülen BMW ve VW’ye toplam 875 milyon euro ceza kesildi.

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Rekabet kurallarını ihlal ettikleri için BMW’ye 375 milyon euro, VW’ye ise 500 milyon ceza verildiği duyuruldu. İki dev şirketin özellikle ‘Adblue’ adı verilen yakıt katkı maddesi için tasarlanan tankların hacimleri konusunda gizli ortaklık yaptıkları belirtilen açıklamada, böylelikle egzoz gazlarının temizlenmesine yönelik teknolojik gelişmelerde piyasa kurallarına aykırı hareket edilmiş olduğu vurgulandı. Adblue sisteminin dizel yakıtlı taşıtların oluşturduğu gaz emisyonlarını kimyasal olarak azaltmaya yönelik bir teknoloji olduğu belirtiliyor.
Her iki şirketin de suçlamaları kabul ederek cezalar konusunda komisyonla anlaşmaya vardığı, Mercedes’in de kartel oluşumunun içinde olduğu, ancak kendisini önceden ihbar ederek tanıklık yaptığı ve bu nedenle ceza almadan kurtulduğu bildirildi.
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