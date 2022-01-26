İki soykırımdan da kurtulmuştu... Greta Ferušic Weinfeld 97 yaşında hayatını kaybetti

Hem Nazilerin elinden hem de Bosna savaşında Sırp soykırımcılardan kurtularak efsane haline gelmişti. Akademisyen Greta Ferušic Weinfeld 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bosna Yahudi topluluğu tarafından duyurulan habere göre Nazilerin Auschwitz'deki ölüm kampından kaçmayı başaran, 1990'lı yıllarda da Bosna'daki soykırımdan kurtulan Greta Ferušic Weinfeld, pazartesi günü 97 yaşında hayatını kaybetti.

Sırbistan'ın kuzeyinde 1924 yılında doğan Ferušic, 1944 yılında birçok akrabasıyla birlikte Polonya'da bulunan Auschwitz toplama kampına götürüldü. Tüm ailesi öldürülen Ferušic, kamptan sağ olarak kurtulan tek kişi olmuştu.

Savaşın bitmesiyle birlikte Sırbistan'a geri dönen kadın Belgrad'da mimarlık okudu ve sonrasında Bosna'nın başkenti Saraybosna'ya taşındı.

Saraybosna Üniversitesi'nin mimarlık fakültesinde yıllarca hoca olarak çalışan ve profesörlük unvanı alan Greta Ferušic Weinfeld fakültenin dekanlığına kadar yükseldi.

Ancak Yugoslavya'nın bölünmesiyle başlayan savaşta iki ateş arasında kaldı. 1992'den 1995'e kadar süren savaşta Saraybosna'yı kuşatan Sırp güçlerine direnen kadın yaşadığı yeri terk etmeyi reddetti. Bir yıl süren bu kuşatmada bin 600'ü çocuk olmak üzere 11 bin insan katledildi.

Greta Ferušic Weinfeld kuşatmanın bitiminden sonra şu sözleri söylemişti: "İkinci dünya Savaşı sırasında tüm Avrupa acı çekiyordu. Ama Bosna'da savaş varken, bir kuş uçuşu uzaklıktaki insanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarını yaşamaya devam ettiler."





Greta Ferušic Weinfeld hakkında bir belgesel çeken Haris Pašovic, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Muazzam bir insanı kaybettik. Birçok güzel ve korkunç şeyi yaşayıp üstesinden gelmeyi başarabilmişti.“ ifadesini kullandı.





1997 yılında çekilen 'Greta' adındaki belgesel 1997 yılında birçok uluslararası festivalde gösterilmişti. Ferušic, belgeselde Saraybosna'dan ayrılmak istememesinin nedenini şu sözlerle anlatmıştı: "Zaten daha önce yuvamı terk etmeye zorlanmıştım. bir daha asla böyle bir şeye izin vermeyeceğim."





Ferušic, 2004 yılında Polonya tarafından Nazilerin toplama kamplarından sağ çıkmayı başarmış insanlara verilen Auschwitz Haçı ile ödüllendirilmişti.





1939-1945 yılları arasında Naziler ve onların destekçileri tarafından gerçekleştirilen soykırımda 6 milyon Avrupalı Yahudi katledilmişti.



