İki takımda aynı slogan: Yönetim istifa!

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kadıköy’de oynadığı üst üste 5. maçta da kalesini gole kapatamadı.







Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada teknik direktör Erol Bulut ve talebelerini eleştirdi.





Eleştirilere cevap veren Bulut, "Evimizde son üç maçı kaybettik. Sorumluluk bize ait. Biz bunu kendi aramızda çözecek kadar dürüst olmalıyız. Bir sorun var. Ancak bunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım." dedi. Başkan Ali Koç ile Fenerbahçe’nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun toplantı halinde olduğu ve son durumu değerlendirdiği ifade edildi.





Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyada #ErolBulutİstifa diye etiket açarken, teknik direktör Bulut'un istifası istendi.





Taraftarların açtığı etiket Türkiye gündeminde üst sıralara çıktı.





TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA BULUŞTU







Üst üste iki haftadır beraberlikle sahadan ayrılan Trabzonspor'da taraftar yönetimin istifa etmesi için kampanya başlattı.





Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor taraftarları ise sosyal medyada aynı etiket altında buluştu.





İki takımın taraftarı da #Yönetimİstifa etiketi ile teknik direktörlerine ve yönetimlerine tepkilerini dile getirdi.









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