İki tanık konuştu: İşte Erdoğan'ın paraları sıfırladığı kasalar

SAMANYOLUHABER- Oda şeklinde kasalar ilk kez 2011 yılında Erdoğan'ın aile fertlerinin kaldığı Kısıklı'daki villalardan havuzun kenarında olanının bodrum katına inşâ edildiği belirtiliyor.

Nordic Monitor Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt'un haberine göre karşılıklı olarak birbirini görecek şekilde dizayn edilen kasalar, Erdoğan'ın meşhur sıfırlama tapesinde "Sümeyye her iki tarafı da boşalttı mı?" diyerek ima ettiği para dolu odaları işaret ediyor.





Toplam 5 adet dev kasanın olduğu bodrum katı depolarda olduğu gibi bir aracın yanaşabileceği bir kapıya açılıyor. Dışarıdan bakıldığında sadece aracın yanaştığı görülüyor.

Villanın bulunduğu kompleksin girişi böyle korunuyor. (Google Earth)







Bir kaç ayrı firmanın inşâsı için çalıştığı kasa dolu bodrum katının proje işlemlerini Diyarbakırlı kasa üreticisi yandaş bir işadamı yürüttü. Odaların kaba inşaatın akabinde dev zırhlı kasalar yerleştirildi.





Nordic Monitor'ün ulaştığı görgü şahitlerinden biri, 2011 yılında havuz kenarında bir davetteyken namaz kılmak için yer rica ettiğinde garsonların kendisini yanlışlıkla bodrum kata yönlendirildiğini ve hava kabarcıklı naylonlarla kaplı kasaları gördüğünü teyit etti.





Şu anda yurtdışında ikamet etmek mecburiyetinde kalan bu kişinin ailesinin Türkiye'de olması sebebiyle ismi açıklanmadı. Söz konusu kaynak, bodrum kata inmesinin ardından güvenlik görevlilerinin kendisini fark ederek süratle dışarıya yönlendirdiğini ifade etti.

Bir Türk firması tarafından üretilen çelik takviyeli kasa. Bu temsili fotoğraf, Erdoğan’ın villasının altında görülen kasalarla benzediği belirtiliyor. Türkiye'de pek çok firma, müşterilerinin isteklerine göre özel olarak tasarlanmış kasalar üretiyor.







Nordic Monitor'e konuşan bir diğer görgü şahidinin anlattığına göre gemi dümeni gibi çevrilerek açıldığını ifade edilen dev kasaların, 'sıfırlama tapesinde' geçen Erdoğan ailesinin fertlerine ait paraların tutulduğu kasalar olduğu tahmin ediliyor.





İÇERİ PALETLERLE GELEN PARA FORKLİFTLE TAŞINIYOR





Yine isimsiz olarak yer alan şahit, kasaların birden fazla firma tarafından üretilip teslim edildiğini belirtiyor.

"Kasalar, içinde ve dışında bir forkliftin çalıştırılabileceği şekilde tasarlandı." diye açıklayan tanık, bodrumun, nakit yükleme ve boşaltma için arabaların veya kamyonların park edilebileceği garaj yoluna erişime sahip olduğunu da belirtiyor. Bu kişi paralarınsa paletler içinde kasalara nakledildiğini vurguluyor.

Çalışma sisteminin tanığı, tamamen Erdoğan'a sadık bir avuç görevlinin kasaların yerleştirildiği villanın yakınında bulunmasına izin verildiğinin de altını çiziyor.

Erdoğan ve ailesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Emniyet Mahallesi'nde 15 yıl ikamet ettikten sonra, 2009 yılı haziran ayında yine Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi'ndeki villaya taşındı.

O dönemde villayı 2005 yılında 1,3 milyon dolara satın aldığı ve ailenin sitede toplam beş villası olduğu biliniyor. Oğlu, damadı ve iki erkek kardeşi aynı bölgede ikamet ediyor.

Erdoğan ailesinin yolsuzluk üssü olduğu iddia edilen Üsküdar'daki bölge







Villa, Erdoğan'ın yolsuzluk faaliyetlerinin mercek altına alındığı yolsuzluk soruşturmalarında ortaya çıktı. 17 Aralık 2013 sabahı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı telefonla arayarak evdeki paraları sıfırlaması talimatı verdiği sosyal medyada yayınlanan ses kaydına yansımıştı.





Erdoğan, söz konusu kayıtta gün içinde sık sık Bilal Erdoğan'ı arayarak durum hakkında bilgi alması, milyar dolarları bulan miktardaki paranın dağıtılması işini organize etmeye çalışması dikkati çekmişti.



