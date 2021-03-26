Samanyolu Haber /Dünya / İki tesis daha Covid-19 aşısı üretecek /26 Mart 2021 18:09

İki tesis daha Covid-19 aşısı üretecek

Dünyanın taleplerine yetişemeyen Covid-19 aşısının üretimi için 2 tesis daha hizmete giriyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), corona virüsüne karşı geliştirilen aşıların üretimi için Almanya ve Hollanda’da bulunan iki tesise onay verdi.

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), corona virüsü ile mücadelede geliştirilen aşıların üretimi için 2 tesise daha yeşil ışık yaktı. EMA tarafından yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in Almanya’nın Marburg kentinde kurduğu tesise ve Hollanda’da AstraZeneca’nın taşeron şirketlerinden Halix tarafından işletilen fabrikanın onay aldığı kaydedildi.

AstraZeneca, taşeron şirketlerinden Halix tarafından Hollanda'da işletilen fabrikaya izin verilmesi için Çarşamba günü EMA'ya başvuruda bulunmuştu.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Şubat ayında Almanya'nın Marburg kentinde yeni bir tesis kurmuş ve tesiste üretilen ilk aşıların Nisan ayı başlarında dağıtılmasını beklediğini açıklamıştı.
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