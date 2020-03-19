İki Türk askeri hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden askerlerin 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ve 28 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş olduğu belirtildi.







Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





“Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun.”





AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal da Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'ın ölümünü duyurdu. Ünal, Twitter'dan "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.