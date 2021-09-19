Samanyolu Haber /Dünya / İki ülke arasındaki uçuşlar yeniden başlıyor /19 Eylül 2021 23:03

İki ülke arasındaki uçuşlar yeniden başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Libya ile Tunus arasında durdurulan yolcu uçağı seferlerinin yeniden başlamasına karar verildiği belirtildi.

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Libya ile Tunus arasında 2 aydan uzun süredir askıya alınan uçuşların 22 Eylül'de başlayacağı duyuruldu.

Libya Havayolları Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle durdurulan Tunus ile çift yönlü uçuşların 22 Eylül'den itibaren başlayacağı bildirildi.

Libya, Tunus'ta Covid-19'un Delta varyantının görülmesi akabinde 8 Temmuz'da Tunus ile tüm hava ve kara sınırlarını kapattığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki kara sınır kapıları da 17 Eylül'de sağlık tedbirleri altında açılmıştı.
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