Samanyolu Haber /Medya / İki yarışmacı birden Survivor'a veda etti /06 Mayıs 2022 19:17

İki yarışmacı birden Survivor'a veda etti

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de ekrana gelen Survivor yarışma programında sakatlanan iki ünlü yarışmacı da adaya veda etmek zorunda kaldı.

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TV8'de ekrana gelen ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star'a bu hafta iki yarışmacı birden sakatlanarak veda etmek zorunda kaldı.

Yarış sırasında sakatlanan ve aşil tendonu koptuğu tespit edilen eski atlet Merve ile yine aşil tendonunda sorun olduğu belirtilen kick boksçu Parviz'in yarışmaya devam edemeyeceklerinin açıklandığı aktarıldı.

"SEVGİLİ MERVE'NİN SURVIVOR MACERASI BİTTİ"

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Merve Aydın hakkındaki gelişmeyi ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Merve'nin ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Ortopedik sakatlıklar bir süre sonra geçiyor ve normal hayatına devam ediyor. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı. Yapılan kontrollerde devam etme şansı olmadığı net olarak gözüküyor."

PARVİZ DE SURVİVOR'DAN AYRILDI

Öte yandan Acun Ilıcalı Parviz'le ilgili de kötü haberi duyurdu.

Ilıcalı, "Sağlık ekibimiz aşilinde sorun olan Parviz'le ilgili kesin kararı verdi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz, Survivor All Star'a devam edemeyecek" dedi.
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