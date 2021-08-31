Samanyolu Haber /Gündem / 'İki yeni bakanlık daha kurulacak' iddiası /31 Ağustos 2021 18:37

'İki yeni bakanlık daha kurulacak' iddiası

'İçişleri Bakanlığı bünyesindeki, göç idaresi, AFAD gibi bu konuda uzman kuruluşları bir çatı altına alacak iklim değişikliği ve ‘Göç Bakanlığının’ kurulması gerekebilir.'

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Türkiye gazetesi, göçmen ve afet konularıyla ilgili olarak iki ayrı bakanlığın kurma fikrinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletildiğini öne sürdü. 

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri arasında olan göçmen ve afet konuları üzerine iki ayrı bakanlık kurulacağı öne sürüldü.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD başta olmak üzere afet konusunda uzmanlaşmış kuruluşları tek bir çatı altında toplayarak iki ayrı bakanlık kurulması planlanıyor.

Türkiye gazetesine konuşan AKP kurmaylarının konuyla ilgili görüşleri ise şöyle:

"İklim değişikliği ve göçmen sorunları göze alındığında ilgili bakanlıkların yeniden yapılandırılması, hem de kamuda yeni birimler kurulması gerekebilir. Mesela AFAD’ın çatısı altıda, sel, yangın gibi afetlerde özel ihtisas sahibi yeni birimler oluşturulabilir. Ayrıca, nüfus hareketliliği ve göç hareketliliği dikkate alınarak bu yapılanmalar yeniden ele alınmalı. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki, göç idaresi, AFAD gibi bu konuda uzman kuruluşları bir çatı altına alacak iklim değişikliği ve ‘Göç Bakanlığının’ kurulması gerekebilir. Bu konu Türkiye’yi yakın gelecekte çok ilgilendirecek. Hem iklimsel sebepler hem de buna bağlı göç hareketliliğinden dolayı Türkiye, geçiş noktasında. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu konularda uzman bir yeni bakanlığın kurulması gündeme gelecektir."
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